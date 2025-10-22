Остановки по заявлению

ГК «Кортрос» раскрыла параметры застройки площадки на улице Рязанской, которую выкупила у ГК «Новомет» в 2023 году. Там будет возведен ЖК с подземным паркингом и общественным сквером. Застройщиком является ООО «СЗ „Семнадцатый квартал“». Эксперты положительно оценили проект.



На участке по улице Рязанской в Индустриальном районе города Перми, которая раньше принадлежала группе компаний «Новомет», планируется возвести жилой комплекс. Застройщиком является ООО «СЗ „Семнадцатый квартал“», которое входит в ГК «Кортрос». Заявление об изменении территориального зонирования участка рассмотрела комиссия по правилам землепользования и застройки. По информации в заявлении застройщика, существующее зонирование на участке — Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства). Застройщик просит установить зонирование Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) с установлением подзон по высотности не более 14 этажей и коэффициентом плотности застройки 1,8.

ООО «СЗ „Семнадцатый квартал“» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте медучреждения по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города — в Тополевом переулке, 5, и жилой квартал «iLove» возле ДКЖ.

ГК «Кортрос» приобрела в 2023 году у компании «Новомет-Пермь» более 2 га земли, расположенных в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевского. Там располагались строения и корпуса «Новомет-Пермь», который производит оборудование для нефтедобычи, занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики».

Как рассказали «Ъ-Прикамье» в группе «Кортрос», на участке планируется строительство жилого комплекса комфорт-класса. Общая площадь квартир в ЖК составит более 40 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 1,3 тыс. кв. м. Также будет построена подземная автостоянка на 177 мест. Кроме того, на данном участке будут обустроены парковочные карманы по улицам Качалова и Рязанской, остановочные пункты и сквер. Разрешение на строительство объекта планируется получить весной 2026 года, на ввод в эксплуатацию — осенью 2028-го.

Как считает гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев, место для строительства выбрано довольно удачное. «Рязанская очень активно застраивается, Индустриальный район пользуется устойчивым спросом и развивается с точки зрения инфраструктуры и культурных объектов»,— подчеркнул эксперт.

Господин Ананьев также отметил, что с транспортной доступностью в этом районе пока есть сложности, поскольку улица Карпинского перекрыта и транспортный поток идет через Локомотивную, создавая пробки. «Я надеюсь, что как только улицы Карпинского и Строителей откроют, то проблем с транспортом никаких не будет. Жилой комплекс строится несколько лет, а к тому времени все дороги, которые сейчас находятся в процессе строительства, уже будут закончены и транспортная доступность будет достаточной, чтобы добраться в любую точку города»,— пояснил руководитель агентства недвижимости.

«Вообще весь этот район представляет из себя частично заброшенную, не эксплуатируемую промзону. И конечно, иметь в спальном районе города территорию, которая представляет из себя заброшенные кварталы, нерационально. Поэтому то, что сейчас туда заходят застройщики, чтобы вернуть туда жизнь — это очень правильно»,— отметила Марина Коноплева, гендиректор компании техзаказчика «Комстрин-Пермь».

По словам госпожи Коноплевой, территория микрорайона Балатово будет застраиваться довольно быстро, поскольку там реализуют свои проекты одновременно много застройщиков. «Там недалеко теперь парк Победы, зоопарк. Конечно, эту территорию нужно развивать»,— уверена эксперт.

Юлия Духина