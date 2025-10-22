Замена сустава

Проект строительства завода по производству в Перми протезов Уральского завода композиционных материалов отправлен на доработку. Решение об этом было принято на последнем заседании совета по предпринимательству. Подробности перезагрузки проекта строительства нового завода по производству протезов не раскрываются. Ранее проект покинула команда бывшего спикера гордумы Перми Юрия Уткина. Эксперты отмечают, что сегодня технология очень востребована, и надеются, что завод все-таки будет построен, несмотря на сложности реализации проекта.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», проект ООО «Углекон» (100%-ная «дочка» АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», УНИИКМ, входит в корпорацию «Ракетное тактическое вооружение», КРТВ) по строительству в Нытвенской территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) завода по производству протезов ожидает перезагрузка. Решение о корректировке проекта было принято на пос­леднем заседании совета по предпринимательству. Информацию об изменениях в проекте подтвердили в АО «УНИИКМ», однако раскрыть подробности отказались.

В минэкономразвития Пермского края также отказались раскрыть детали проекта. «Проекты, которым присвоен статус „приоритетный инвестиционный проект“ (ПИП), реализуются без привлечения бюджетных средств. Информация о корректировках приоритетных инвестпроектов, которые возникают в ходе реализации проектов, по условиям инвестиционного соглашения является конфиденциальной»,— отметили в минэке.

Напомним, проект УНИИКМ по созданию производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов получил статус приоритетного инвестиционного еще в 2020 году. Согласно реестру ПИП, реализация проекта планировалась с 2020 до 2025 года. Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Разработкой этих материалов ученые УНИИКМ начали заниматься еще в 1990-х годах совместно с пермскими врачами. В 2024 году была пройдена сертификация материала для ножки тазобедренного сустава. Ранее в компании заявляли, что опытное производство начнется в 2025 году.

Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию — ООО «Углекон». ООО является резидентом ТОСЭР «Нытва». По данным «Ъ-Прикамье», проектированием завода до последнего времени занимался экс-министр строительства Пермского края Виктор Кривошеин, занимавший пост замдиректора по капитальному строительству в ООО «Углекон».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году в ООО «Углекон» числилось семь человек. Выручка общества в 2024 году составила 22 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб. До августа этого года компанию возглавлял бывший спикер гордумы Юрий Уткин. Однако летом его пост занял Андрей Пепеляев. Юрий Уткин объяснял смену руководства желанием института «перезагрузить» проект. Комментировать подробности он отказался.

Собеседник, знакомый с ситуацией, считает, что этот проект вряд ли будет реализован. По мнению источника, проект планируется закрыть, поскольку за пять лет строительство завода так и не началось. По данным другого источника, речь о закрытии проекта не идет, но сам завод может быть построен не в Нытве, а на территории УНИИКМ или на площадке ПЗ «Машиностроитель», также входящего в холдинг КРТВ. Стоит отметить, что в конце сентября новым директором ООО «Углекон» был назначен Владимир Прокопьев. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он имеет непродолжительный опыт (2014 год) руководства уфимским АО «Баймакский литейно-механический завод», а также ныне ликвидированным елабужским ЗАО «Концерн „Тяжелое машиностроение Татарстана“». В УНИИКМ от комментариев ситуации воздержались.

Главврач ГКБ №4 Андрей Ронзин пояснил, что знаком с проектом и считает его очень перспективным. Он напомнил, что ученые УНИИКМ работали над проектом совместно с пермскими врачами, в том числе со специалистами ГКБ №4. «Это пермская разработка, и аналогов, насколько я знаю, подобному нет. Проект очень нужный. Надеюсь, он все-таки будет реализован»,— полагает специалист.

Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов также уверен, что это очень нужный проект, особенно в условиях импортозамещения. «Потребность в имплантах сегодня растет. Поэтому такое производство сейчас необходимо. Жаль, если проект не будет реализован»,— отметил он.

Ирина Суханова