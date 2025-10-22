Далеко идущее следствие

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении руководителя следственного отдела по Чайковскому СУ СКР по Пермскому краю Павла Чепкасова. 22 октября он был отправлен в СИЗО по делу, связанному с организацией превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении двух подчиненных господина Чепкасова. Одного из следователей обвинили в превышении полномочий, другого — в получении взятки в размере 300 тыс. руб. от бывшего директора коммунального предприятия. Дело в отношении господина Чепкасова находится в производстве отдела, который специализируется на раскрытии и расследовании налоговых и банковских преступлений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дзержинский райсуд Перми 22 октября избрал меру пресечения в отношении Павла Чепкасова, руководителя следственного отдела в Чайковском СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба суда, он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), организации аналогичного преступления, а также в превышении должностных полномочий в группе лиц в отношении несовершеннолетнего из иной заинтересованности (п. «г», «д», «е» ст. 286 УК РФ). Также ему инкриминируется организация фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении (ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 303 УК РФ). Решением суда обвиняемый отправлен в СИЗО до 27 ноября текущего года. Другие подробности обвинения в сообщении суда не указываются.

Павел Чепкасов был назначен руководителем отдела 26 июля 2021 года. Ранее он проходил службу в должности заместителя руководителя этого подразделения. В органах СКР господин Чепкасов служит с 2008 года. За примерное исполнение обязанностей неоднократно поощрялся ведомственными наградами и был отмечен приказами руководства следственного органа.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», уголовное дело в отношении Павла Чепкасова было возбуждено по материалам оперативников УФСБ по Пермскому краю. Сейчас оно находится в производстве Третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Интересно, что основной специализацией этого подразделения является раскрытие и расследование преступлений в налоговой и банковской сферах.

Стоит отметить, что возбуждению уголовного дела в отношении Павла Чепкасова предшествовало уголовное дело двух его подчиненных. Так, в марте этого года был задержан, а затем отправлен под домашний арест Александр Чакин, на тот момент занимавший должность старшего следователя. Ему вменили фальсификацию доказательств и превышение должностных полномочий. После этого господин Чакин уволился из следственных органов.

Спустя несколько месяцев в Перми был задержан следователь из Чайковского Станислав Зуев. Это произошло после получения им денежных средств от Дмитрия Югова, ранее занимавшего должность директора местного комбината благоустройства. У следователя находился материал проверки по факту возможного сокрытия должностными лицами комбината от налогообложения 7 млн руб. За решение вопроса о невозбуждении уголовного дела, как считает следствие, господин Зуев потребовал 300 тыс. руб. После этого бывший директор обратился в ФСБ с заявлением, что сотрудник следствия требует у него взятку. После передачи части денежных средств, которая проходила под контролем оперативников, следователь был задержан. Сейчас уголовное дело в отношении Станислава Зуева рассматривается в Мотовилихинском райсуде. Следователь факт получения денег не отрицает, но настаивает, что совершил мошенничество, поскольку единолично он не мог решить вопрос о прекращении дела.

Дмитрий Астахов