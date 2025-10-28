Giardino с французскими идеями

Новое осеннее меню ресторана Giardino отеля Dom Boutique Hotel составлено с акцентом на изыски французской гастрономии.

Утиная грудка с пюре из батата и вишневым соусом демиглас

Фото: Игорь Смольников

Фото: Игорь Смольников

В числе новинок безусловные хиты: классический луковый суп; куриный паштет с бриошью; говяжьи щечки с пюре из сельдерея и трюфельным демигласом; утиная грудка с пюре из батата и вишневым демигласом. Для любителей испанского барбекю появился кальмар гриль с эдамаме. Вообще, меню получилось щедрым на вкусы: в нем есть и другие блюда европейской кухни из рыбы и свежих овощей, мяса и птицы. Что касается русской кухни, то здесь подают закуски на хлебе (сало, сельдь, маринованные грузди), бефстроганов и сибирские пельмени ручной лепки с начинкой из свинины и говядины.

Альбина Самойлова