С шоколадным зонтом в Чайной гостиной

Новая коллекция десертов и угощений появилась в Чайной гостиной отеля Four Seasons Lion Palace.

Фото: Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Символом сладкой коллекции от шеф-кондитера отеля Вячеслава Кучеренко стал шоколадный зонт. Из его полуоткрытого купола выглядывают осенние цветы, создавая контрасты вкусов молочного и темного шоколада. В десерте «Золотое яйцо» мусс из мадагаскарской ванили соединяется с желе из облепихи с нотками розмарина, а фирменный шоколадный шар начиняется хрустящими шоколадными каплями, маршмеллоу и какао. Торт «Экзотик» словно напоминает о лете на тропических островах сочетаниями мангового крема, желе из маракуйи и сырного мусса с ванильным бисквитом.

Сменился сезон и в традиционной для бутика шоколадной коллекции. Три вида шоколада дополняются орехами и сушеными ягодами. В фирменных конфетах — вишневый мармелад с ромом и дуэт малинового мармелада с ганашем на основе чая матча. Нуга делается с малиной, фисташками и миндалем.

Обновилась сама чайная церемония: теперь она сервируется на двоих гостей и включает в себя ассорти мини-десертов и закусок в двойном экземпляре.

Альбина Самойлова