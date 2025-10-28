Осенние вкусы в «Маргаретти»

В одной из самых примечательных пиццерий в новых городских локациях обновили меню в концепции comfort food.

Фото: предоставлено заведением Daily-сэндвич с пастрами из индейки

Среди новинок — куриная грудка с печеным картофелем и грибным соусом и говяжьи щечки с пюре: шеф-повар «Маргаретти» Кирилл Тирский акцентирует внимание на насыщенности вкуса и сытности. А в дополнение к основным горячим блюдам он готовит согревающий крем-суп из зеленого горошка с брискетом.

В разделе завтраков теперь появились крок-мадам — классический французский сэндвич в интерпретации шефа: с хрустящей корочкой, соусом, пастрами из индейки, пармезаном и яйцом, а также daily-сэндвич с пастрами из индейки.

Отдельная история обновленного меню — сезонный спешл с уткой в трех вариантах. В салате копченая пастрами из утиной грудки и остро-соленым соусом комбинируется со сладкой грушей; в супе утка раскрывает свой вкус в насыщенном бульоне с травами и пряностями; в горячем блюде — удачно соседствует с вишней и черносливом с их кисло-сладким акцентом.

В меню появились и гастрономические аллюзии на итальянскую классику: паста болоньезе; паста с ветчиной и грибами; пицца с острым ананасом и ветчиной и другие блюда в авторском прочтении.

Альбина Самойлова