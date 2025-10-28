Полное собрание

Компания ТРИО, один из старейших, самых известных и успешно развивающихся представителей отечественного мебельного ритейла, открыла первый в Москве салон уличной мебели ТРИО-Outdoor.

Фото: Трио Фото: Трио

В нем представлены бестселлеры и новые коллекции ключевых европейских брендов, выпускающих мебель для сада и террас: Exteta, Paola Lenti, Kettal, а также линейки уличной мебели ведущих интерьерных марок: Baxter, Poltrona Frau, Cassina, Flexform, Poliform. Салон расположен у Живописного моста, на проспекте Маршала Жукова, что обеспечивает удобную транспортную связь с Новорижским шоссе, где реализуется множество объектов загородной недвижимости. ТРИО-Outdoor — самая крупная на сегодня экспозиция уличной мебели от фабрик премиального сегмента в России, тут можно выбрать все необходимое из имеющегося в наличии, а не по каталогам.

(«Ъ-Стиль Интерьеры», № 24 от 30.09.2925)