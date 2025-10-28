По городу прошлого и настоящего

Отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo запустил новый аудиомаршрут под названием «Список Форбс Петербурга. Секреты Литейной части», погружающий в культурно-исторический контекст городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставленно отелем Indigo Фото: Предоставленно отелем Indigo

Специально для отеля команда проекта «Голоса» создала авторскую аудиопрогулку — удобный гид по старейшему аристократическому району и полноценный аудиокурс, который можно слушать как лекцию или подкаст.

Автор маршрута — петербурженка Анна Маркович, эрудированная рассказчица и опытный экскурсовод. Голос Анны ведет слушателя через лабиринты потаенных дворов и тихих улиц к самым дорогим и роскошным домам дореволюционной столицы.

«Список Форбс Петербурга» — это второй маршрут, созданный Анной Маркович и «Голосами» для отеля Indigo. Ранее команда проекта «озвучила» панораму, открывающуюся с террасы гостиницы, и превратила открыточные виды Петербурга в связный экскурс по истории города.

Альбина Самойлова