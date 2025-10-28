Домашняя обстановка в Minotti

Итальянский бренд современной дизайнерской мебели Minotti открыл в Петербурге флагманский шоурум. Первый монобрендовый салон в России — результат многолетнего сотрудничества итальянской марки с петербургской компанией Galerie 46.

Дизайн нового пространства в 250 кв. м с шестью витринами разработало бюро Minotti Studio — креативный отдел главного офиса компании Minotti. В интерьере с открытой планировкой — обстановка стильного дома с продуманным выбором материалов отделки, мебели, декоративных акцентов. Большая часть салона украшена панелями из белого травертина — облицовочного камня, бархатистого на ощупь после обработки. Потолки и стены выполнены из белого гипса, а паркет выложен елочкой из дуба венге. Центральное место занимает обозримый со всех сторон камин. Напротив, на подиуме из травертина, представлена коллекция для спальной комнаты. Подиумное пространство оформлено в противоположной манере: дерево украшает стены, а травертин — пол.

Экспозиция шоурума представляет основные хиты в различных интерпретациях и предметы мебели из последней коллекции 2024 года, среди которых модульный диван Supermoon, кресла Pattie и кровать Supermoon от Джампьеро Тальяферри, а также модульный диван Yves, стол Nico и стол для лаундж-зоны Rayan — работы Ханнеса Пира.

Наталья Черняева