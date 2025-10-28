Покупатель приобретает не стены, а среду для себя

Мы видим, как глобально меняется жизнь, как трансформируются покупатели и их требования к жилью и образу жизни в нем. Принципиально видоизменяется пропорция того, сколько времени мы тратим непосредственно на свой повседневный быт и сколько времени хотим отдавать своим хобби, отдыху, встречам. Уже несколько лет активно развивается сервисный сегмент инфраструктуры, который полностью закрывает наши ежедневные потребности и решает бытовые проблемы. В недвижимости получается ровно то же самое: есть потребность в отельных сервисах в жилых проектах, потому что имеется огромный неудовлетворенный сервисный пласт. В проекте «Новая Земля» мы сделали квартиры по принципам отельного проектирования: сьюты, где будущий житель сможет «настроить» дом под себя через экосистему подписок. То есть жители получают не только современную квартиру, но и пакетные решения для обеспечения отельного сервиса, дополнительные активности внутри дома, а также доступ к городским площадкам и событиям на особых условиях.

Современный покупатель очень информирован и сознателен, он хорошо понимает, что ему нужно в жилье и в каком объеме. Безусловно, каждый действует исходя из своих бюджетных возможностей, но в любом случае запрос на качественную недвижимость только возрастает. Мы это видим сейчас и по дисбалансу между первичной и вторичной недвижимостью. У покупателей все выше запрос на высококачественный современный формат жизни, который невозможен в морально устаревшем жилье. Высокие требования предъявляются сейчас в разных категориях жилья, но, безусловно, в высоком сегменте нужно не просто следовать трендам, но еще и создавать эти самые тренды, чтобы иметь конкурентные преимущества.

В «Новой Земле» у нас получилось не просто сделать функциональные планировки, которых сейчас на рынке уже стало достаточное количество, мы подняли планку при помощи приемов, которые используются в отелях. Мы смогли на компактной площади реализовать и функциональные, и эстетические опции. Сьюты, безусловно, отличаются наполненностью в соответствии с потребностями разных жителей, но в каждом обеспечены обилие естественного света и обзорные окна без импостов, полноценная двуспальная кровать для комфортного сна, фуд-бар, кинозона и другие опции комфорта.

Ликвидность жилья, независимо от конъюнктуры рынка, складывается из известных базовых параметров, но сегодня это еще и вопрос качества реализации. Помимо локации, покупатели хотят, чтобы была современная архитектура, которая не устареет через пять-десять лет. Безусловно, они хотят видеть насыщенный инфраструктурой двор, но эта инфраструктура тоже должна быть ультрасовременной, отражающей актуальные запросы потребителя. В упомянутом проекте мы, например, наращиваем инфраструктуру для взрослой аудитории, уходим от принципа, что дворы — это только для детей, предусматриваем дополнительные зоны для работы, отдыха и наслаждения жизнью. Получается, что каждый из параметров ликвидности дополняется «коэффициентом» качества реализации: чем он выше, тем больше вероятность, что покупатель сделает выбор в вашу пользу.

Ксения Садкова, директор по продажам Legenda