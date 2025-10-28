RAMICLINIC RESIDENCE на Крестовском острове

В одной из престижных локаций Петербурга открылась клиника-резиденция пластической хирургии и косметологии RAMICLINIC RESIDENCE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RAMICLINIC RESIDENCE Фото: RAMICLINIC RESIDENCE

Новый проект — продолжение многопрофильной клиники премиум-класса РАМИ. RAMICLINIC RESIDENCE рассчитана на одновременное обслуживание всего восьми стационарных пациентов с гарантией эталонных стандартов медицинской, физической и информационной безопасности, полной анонимностью и приватностью. Здесь представлен высокотехнологичный парк оборудования: диагностический комплекс для всех видов рентген-исследований, инновационный маммограф, гипербарическая барокамера нового поколения, оригинальные аппараты для отделений интеллектуальной косметологии и реабилитации после пластических операций. Герметичные операционные с искусственным интеллектом управляются голосом, оснащены видеоинформационными центрами и ламинарными потоками для абсолютной стерильности. Медицинские офисы спроектированы как элегантные салоны, в клинике есть гостиная с живой музыкой, открытые террасы на крыше и в саду.

По словам главного врача RAMICLINIC RESIDENCE Ирины Серб, один из важных факторов индивидуального процесса преображения — мультидисциплинарный подход к эстетической медицине. Новая клиника объединяет компетенции пластических хирургов и косметологов со специалистами превентивной медицины и экспертами в сфере антиэйдж- и регенеративной медицины.

Альбина Самойлова