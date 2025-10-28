«Больше, чем шоу» с Татьяной Навкой

Почти десять лет Татьяна Навка представляет зрителям свои ледовые феерии. В юбилейный год она покажет новую программу петербургским зрителям. И как всегда, в своих авторских спектаклях мастер объединяет спорт, театр, высокие технологии, фактически создавая новый жанр представлений на льду.

В СК «Юбилейный» 14–15 ноября состоится премьера программы «Больше, чем шоу». На лед выйдет сама Татьяна, а также знаменитые фигуристы, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, ее партнеры, коллеги и друзья: Петр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Виктория Синицина, Алина Загитова, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и др.

«В эту постановку о моем спортивном и творческом пути вложено столько труда, души и искренней любви к фигурному катанию и жизни, что мы с выдающимися фигуристами, моими друзьями и коллегами, приняли решение вновь выйти на лед»,— говорит автор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф шоу Татьяна Навка. В новом аудиовизуальном представлении — эффектные номера с современной хореографией, полеты артистов под куполом арены, вокальные партии в исполнении звезд российской эстрады, а также художественная анимация, масштабные декорации и инсталляции с использованием 3D-технологий.