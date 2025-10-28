Круговорот желаний

Кто бы что ни утверждал, но человек всегда стремится к комфорту. Прежде всего к психологическому и физическому. Бытовой комфорт — следствие первых двух. Это стремление скрыто в любых жизненных установках и принципах — будь то гедонизм, ЗОЖ, борьба за справедливость, помощь ближнему… То есть стремление к комфорту естественно для человека, находящегося в здравом уме и трезвой памяти. И вот абстрактная ситуация: условный человек, наконец-то, достигает этого пьянящего чувства — ощущения своей нужности, удовлетворения от собственных побед, удовольствия от того и сего. Вот она, пресловутая зона комфорта, где хорошо и безопасно. Почему из нее нужно выходить, как призывают нас психологи разной степени образованности, скажите, пожалуйста? Дескать, такое чудесное пребывание в довольствии останавливает развитие. На самом деле, существуют разные философские точки зрения. Одни считают, что миром движут счастливые. Другие — что катализатором перемен в личном и общественном плане являются боль, потери и несчастья. Есть и те, кто призывает обходиться без крайностей и жить в балансе, что делает окружающее более экологичным и гармоничным. Но, как говорится, человек предполагает, а… реальность мешает все карты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Елена Федотова