В Дагестане начался монтаж солнечной электростанции мощностью 60 МВт

в Ногайском районе Дагестана началось строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 60 МВт. Инвестором выступает компанией «Хевел» при поддержке местного правительства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минэнерго.

Общий объем инвестиций в проект составляет 5,4 млрд руб. На строительной площадке завершаются работы по монтажу подстанции напряжением 110 кВ, устанавливаются опорные конструкции и устанавливаются первые фотоэлектрические модули. Местные подрядные организации ежедневно обеспечивают поставки необходимых материалов.

На станции будет создано 21 постоянное рабочее место и 100 временных рабочих мест на период строительства. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет региона планируется на уровне 40 млн руб.

