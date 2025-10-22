Силуанов: менять НДФЛ каждый год нецелесообразно

Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Госдуме заявил, что ежегодные изменения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) нецелесообразны.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Антон Силуанов подчеркнул, что стабильность НДФЛ важна для граждан, поскольку это один из ключевых налогов. «Менять каждый год этот ключевой для людей налог, на наш взгляд, нецелесообразно»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что у государства есть другие инструменты налогообложения, такие как налог на роскошь. По его словам, этот налог направлен на «людей с крупными имущественными комплексами» и значительными активами, что позволяет сбалансировать налоговую нагрузку.