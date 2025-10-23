Доля транспортных расходов в цене китайского автомобиля

Сегодня логистика составляет 5,5–6% в стоимости автомобиля, подсчитали аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) по результатам анализа структуры конечной цены импорта в Россию Chery Tiggo и сопоставимых по классу автомобилей по три штуки в 40-футовом контейнере. Если в октябре 2024 года стоимость доставки одного автомобиля превышала 200 тыс. руб., то к октябрю 2025 года она снизилась примерно до 120 тыс. руб. При этом более 1 млн из 2,57 млн руб. стоимости китайского автомобиля в России приходится на налоги и сборы (пошлину, утильсбор, акциз и НДС), следует из презентации ЦЦИ. По итогам девяти месяцев на Китай приходилось 40% в импорте в РФ автомобилей в целом и 75% в импорте новых машин.

На импорт автомобилей из Китая в значительной степени влияет утильсбор: в начале 2025 года в том числе индексация ставок привела к охлаждению спроса, а как следствие — к резкому снижению поставок машин из КНР. После того как Минпромторг предложил изменить правила расчета утильсбора с тем, чтобы учитывать как объем, так и мощность двигателя, спрос на китайские машины не менее резко подскочил. В результате, как сообщало «РИА Новости», в августе и сентябре Россия оказалась основной страной—импортером китайских легковых автомобилей, увеличив ввоз в сентябре в денежном выражении на 19%, до $949 млн.

Наталья Скорлыгина, Наталия Мирошниченко