Высокопоставленного сотрудника МВД Башкирии подозревают в организации незаконной миграции

Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления по вопросам миграции регионального МВД Рустама Абдрафикова. Его подозревают в организации незаконной миграции, совершенной с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, подозреваемый продлил 17 однократных просроченных виз рабочим одного из предприятий (по данным МВД по Башкирии, агропромышленных) «с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности юридического лица работодателя». В результате в бюджет не поступили штрафы в размере не менее 6,8 млн руб., полагают в СКР.

11 иностранцам, отметили в СКР, были оформлены новые многократные визы, а в отношении шести человек подозреваемый «не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали».

«Руководством МВД по Республике Башкортостан проведение служебной проверки поручено подразделению собственной безопасности, по результатам которой будет принято решение в отношении данного руководителя»,— сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В ближайшее время будет принято решение об избрании Рустаму Абдрафикову меры пресечения.

Олег Вахитов