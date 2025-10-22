«Раз надо, значит надо»

ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитариев. Минобрнауки предлагает включить данную дисциплину в список экзаменов для поступающих на социально-гуманитарные направления. Вузам установлен срок — до 20 января 2026 года определиться, как нововведение воплотить в жизнь. В соцсетях и на форумах все это вызвало немало вопросов. Главный из них: речь идет о дополнительной обязательной дисциплине или история будет вместо чего-то другого? Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается перегибов со стороны чиновников.

В июне текущего года один из авторов нового единого учебника по истории для средней школы ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с Владимиром Путиным предложил сделать обязательным «исторический ЕГЭ» для поступления в гуманитарные вузы. В качестве основания он привел следующий факт: первокурсники гуманитарии порой оказываются недостаточно подготовленными по указанной выше важной дисциплине. Почему так происходит? Потому что школьники все силы тратят на основные предметы, включенные в ЕГЭ, тогда как на историческую науку времени не хватает.

Президент России идею поддержал, вспомнив, что сам сдавал историю при поступлении на юридический факультет Ленинградского государственного университета. В итоге ЕГЭ по истории с высокой долей вероятности придется сдавать не только будущим историкам, но и желающим стать таможенниками, юристами, рекламщиками, пиарщиками, социологами и даже сервис-менеджерами, конфликтологами и так далее и тому подобное. Раз сверху сказали «надо», значит надо.

Однако вопросы все равно возникают. Как обычно. Главный из них: это будет дополнительная нагрузка на абитуриентов или историю придется сдавать вместо чего-то другого? Нагрузку теоретически можно выдержать, хотя это и непросто. Однако если вместо, то обидно за другие предметы: почему такая дискриминация, они-то в чем виноваты? И не будет ли пробелов у школьников? А если к президенту придет, скажем, биолог, что тогда делать? И нужна ли история в таком объеме пиарщику, таможеннику, физкультурнику и рекламщику?

Понятно, что нынче школьный курс истории по учебникам Владимира Мединского и Анатолия Торкунова играет особую роль в воспитании подрастающего поколения. Но тогда нужно сделать историю обязательной во всех вузах, вне зависимости от профильной специальности. Как в СССР: история КПСС, научный коммунизм, политическая экономия, марксистско-ленинская философия и так далее.

ЕГЭ не сдаем, но студент получает обязательный курс исторического и патриотического воспитания на протяжении всей учебы. Так же было, почему не вспомнить этот опыт?

Все ясно и понятно, без лишних вопросов. А то придется регламенты переделывать, министерские циркуляры, письма писать и согласовывать между ведомствами, а на школьника нагрузка, ему тяжелее будет.

Дмитрий Дризе