Глава Роскомнадзора призвал к полноценному регулированию ИИ

Глава Роскомнадзора Андрей Липов на форуме «Спектр-2025» заявил о необходимости четкого регулирования искусственного интеллекта. По его словам, ИИ может как ускорить развитие страны, так и создать риски, делая общество пассивным потребителем чужих технологий, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Липов

Андрей Липов отметил, что цифровой суверенитет и ИИ – ключевые вызовы для властей и рынка. Он подчеркнул важность регулирования новых информационных систем, включая ИИ, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое функционирование цифровой инфраструктуры.

ИИ предлагает значительные возможности для анализа и синтеза информации, но важно, чтобы его знания не причиняли вреда пользователям и соответствовали высоким стандартам качества, отметил господин Липов.

По его словам, работа ИИ не должна приводить к деградации используемых ресурсов, а наоборот, стимулировать их развитие. При грамотном регулировании можно создать новый источник системных знаний, взаимосвязанных логически, исторически и иерархически.