Надежность в приоритете: почему бизнес выбирает перевозки отдельным транспортом

На фоне скромного, но продолжающегося роста индекса промышленного производства и перетока грузов с железной дороги на автомобильный транспорт перевозки выделенным транспортом (FTL) становятся все более востребованными для бизнеса. О ключевых тенденциях рынка — в материале.

Эксперты отмечают, что 60–70% заказов в FTL-логистике приходится на спотовые перевозки, когда транспорт требуется «здесь и сейчас»

Дорогами стабильнее

Министерство экономического развития России ожидает ускорения роста автомобильных грузоперевозок в 2025 году. Согласно прогнозу на 2026 год и плановый период до 2028-го, объем перевезенных автотранспортом грузов увеличится на 2,8%, достигнув 6,97 млрд тонн.

В номинальном выражении ведомство оценивает будущий показатель в 6,968 млрд тонн. Аналогичная динамика прогнозируется и для грузооборота: его прирост также составит 2,8%, а результат приблизится к 0,4 трлн тонно-километров (точный расчет — 398,3 млрд тонно-километров). Основными драйверами роста, как следует из документа, станут стабилизация логистических маршрутов, наращивание импортных поставок по южному и восточному направлениям, а также восстановление ранее сдержанного потребительского спроса. В Минэкономразвития подчеркивают, что в среднесрочной перспективе автомобильный транспорт продолжит укреплять свои позиции в общей системе грузоперевозок страны.

Динамика данного сегмента логистики объясняется еще несколькими причинами. Во-первых, опрошенные Review эксперты называют увеличение индекса промышленного производства на 0,8% в январе — июле 2025 года к аналогичному периоду 2024 года (по данным Росстата). Во-вторых, значительное сокращение объема железнодорожных перевозок на 7,1% (за восемь месяцев 2025 года, согласно данным РЖД), что привело к переориентации части грузопотоков на автотранспорт.

Среди тенденций аналитики и игроки рынка называют сокращение предложения. В 2025 году прогнозируется уход с рынка многих малых и средних игроков, особенно тех, кто увеличил свой парк за счет приобретения фур по завышенной стоимости в 2023 году на фоне взрывного роста рынка автоперевозок, что создает дефицит, компенсируемый крупными операторами.

При этом текущий год можно условно разделить на две части: первая половина стала продолжением кризиса с отдельными признаками восстановления, тогда как вторая знаменует собой постепенное восстановление объемов и стабилизацию цен.

«Рынок FTL проходит фазу восстановления. Если в январе — феврале мы наблюдали падение спроса на 20–30%, то с мая ситуация изменилась. Индикатор баланса спроса и предложения "Атракса" достиг +31, что означает устойчивый дефицит свободного транспорта»,— подтверждает тенденцию Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

Свою точки зрения на развитие рынка высказывает Дарья Швандар, доцент РЭУ им. Плеханова: «В период восстановления логистики после пандемии был настоящий бум грузоперевозок, который характеризовался высоким спросом и низким предложением. Перевозки FTL были настолько востребованы, что количество транспортных компаний резко увеличилось в этом сегменте. Затем резко сократились внешнеторговые поставки из-за санкционных ограничений, в результате грузов сегодня не хватает для полной загрузки всех перевозчиков. Тарифы на перевозки сбивают китайские перевозчики, которых поддерживает их правительство через систему лизинга, субсидирования, льготного налогообложения. В системе тарифообразования у российских перевозчиков отразились инфляционный рост цен на топливо и тарифов платных дорог, влияние ключевой процентной ставки на условия лизинга, обязательные выплаты по системе "Платон". Появление новых инструментов государственного регулирования в России, таких как снижение лимита патентной системы налогообложения, обязательная регистрация в системе "ГосЛог", электронная транспортная накладная (ЭПД), способствовало перестройке рынка перевозчиков: часть из них ушла с рынка, часть приспособилась к новым условиям. Важной составляющей становится операционная эффективность FTL-перевозчиков».

Скорость и предсказуемость

Рынок грузоперевозок в России сталкивается с ростом операционных расходов, дефицитом водителей и повышенными требованиями клиентов к срокам. Бизнес выбирает FTL-перевозки как более надежный и предсказуемый инструмент.

«В нынешних условиях бизнес ищет не столько минимальную стоимость, сколько гарантии соблюдения достигнутых условий подачи машин и сохранности груза, которые и обеспечивает отдельный транспорт. Такой способ доставки оперативен за счет доступности автотранспорта и широкой географии его применения. Также есть возможность зафиксировать тариф на длительный срок и застраховать груз»,— отмечают в ГК «Деловые Линии».

Опрошенные аналитики добавляют, что безопасность груза и соблюдение сроков становятся критически важными параметрами, напрямую влияющими на репутацию и непрерывность цепочек поставок самих грузовладельцев.

Андрей Чмырев, функциональный архитектор логистической платформы KONCRIT, констатирует переход FTL-рынка на новую модель: взамен долгосрочных контрактов растет доля разовых сделок с гибкими маршрутами. «Это повышает требования к эффективности логистики, но в перспективе должно привести к более устойчивому рынку»,— говорит он.

География и отраслевой спрос

«Активно растут перевозки на юг: в Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье, где сейчас сезон сельхозперевозок. Господдержка перевозок на Дальний Восток и в Сибирь также открывает новые возможности»,— указывает господин Иванов. По его словам, запрос формируют ключевые отрасли: сельское хозяйство, e-commerce и производство продуктов питания, где важны скорость и сохранность.

«На востоке, за Новосибирском, объемы меньше из-за меньшей концентрации промышленных объектов. Отдельный всплеск активности мы видели на границе с Китаем в апреле и мае этого года — его спровоцировали регуляторные изменения, позволившие китайским компаниям временно участвовать во внутренних перевозках. Это усилило конкуренцию и оказало заметное давление на рынок: поступали многочисленные заявления о демпинге, цены на перевозки начали снижаться»,— добавляет господин Чмырев.

FTL-перевозки востребованы у большинства отраслей, например, в химической и пищевой промышленности, среди производителей товаров народного потребления, продуктов питания, строительных материалов. «Это инструмент обеспечения бесперебойности бизнес-процессов для тех, кому критичны сохранность, срочность или особые условия перевозки»,— подчеркивает госпожа Швандар.

60–70% заказов в FTL-логистике приходится на спотовые перевозки, когда транспорт требуется «здесь и сейчас». «В моменте можно поймать хорошую цену, но при большом объеме перевозок постоянный поиск машины и срочность ведут к риску переплаты»,— пояснили в пресс-службе «Деловых Линий». Крупные клиенты, нуждающиеся в регулярных перевозках, чаще выбирают работу в формате гарантированной подачи транспорта по графику или заказывают машины с водителем на срок от нескольких дней — это обеспечивает фиксированный тариф и своевременный вывоз груза.

Рост интереса к малотоннажному транспорту

Фуры остаются основой магистральных перевозок, формируя каркас межрегиональных поставок, в то время как малотоннажный транспорт берет на себя функцию гибкой доставки внутри регионов. Сегмент активно развивается под влиянием роста электронной торговли, требований к ускоренной доставке и ограничений для крупногабаритного транспорта в городах. Этот формат решает ключевые операционные задачи: обеспечивает доставку «последней мили», снижает издержки при работе с малыми партиями, повышает гибкость маршрутов и сокращает сроки доставки до формата «день в день», пояснили в ГК «Деловые Линии». Дополнительными преимуществами становятся оптимизация логистики специализированных складов, упрощение возвратов и поддержка динамического управления запасами. В условиях растущей конкуренции и урбанизации малотоннажная доставка превращается в стратегический инструмент повышения клиентской лояльности и эффективности управления ресурсами.

Такие перевозки удобны еще и тем, что заказ автомобиля доступен сразу с водителем от четырех часов. При этом клиенту предлагается и широкий спектр дополнительных услуг. Например, погрузо-разгрузочные работы с учетом специфики перевозки. При необходимости предлагаются услуги номенклатурного пересчета мест, отслеживания транспорта на маршруте, а также услуги страхования.

В целом крупные перевозчики укрепляют рыночные позиции за счет комплексных предложений, включающих гарантированную подачу транспорта, фиксацию тарифов и широкое географическое покрытие. Наряду с базовыми услугами крупные компании предлагают страхование грузов и другие сервисы, обеспечивающие надежность логистических цепочек. Скорее всего, бизнес будет все больше обращать внимание на сегмент выделенного транспорта как на самый предсказуемый и надежный способ решения важных транспортных задач. В свою очередь, перевозчики будут и дальше развивать свои сервисы, учитывая основные потребности клиентов.

