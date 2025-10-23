Логистика СЗФО столкнулась с кадровым дефицитом на пике спроса

Количество вакансий в сфере транспорта и логистики в Северо-Западном федеральном округе выросло на 95% за девять месяцев 2025 года, что почти втрое превысило общероссийскую динамику. По словам игроков отрасли и аналитиков, рост спроса, спровоцированный бумом онлайн-коммерции и сезонным фактором, столкнулся с структурным дефицитом кадров, в том числе усугубленным ужесточением миграционной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно данным hh.ru, растет запрос на водителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Согласно данным hh.ru, растет запрос на водителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным hh.ru, в сентябре 2025 года в Северо-Западном федеральном округе количество вакансий в сфере транспорта, логистики и перевозок увеличилось на 95% относительно января. Для России в целом рост составил 35%. Структура спроса едина: в СЗФО востребованы курьеры (62% вакансий в отрасли), водители (19%) и упаковщики (11%). По РФ показатели схожи: 58; 19 и 12% соответственно.

«На рынке наблюдается действительно высокий спрос на логистические услуги, спровоцированный ростом онлайн-коммерции, что увеличивает потребность в курьерах, водителях и других специалистах сферы, а также с развитием транспортных и логистических компаний, которое требует привлечения дополнительных кадров. Кроме того, грядущие распродажи и праздничные дни с начала осени традиционно увеличили спрос на ряд работников отрасли»,— комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России, обращает внимание на сезонность кадрового дефицита: он усиливается с августа по ноябрь. При этом, по ее словам, длительное время отрасль испытывает сложности с подбором операторов механизированных и автоматизированных складов, операторов ПК, водителей ричтраков и грузового транспорта. «Думаю, сложности с персоналом сохранятся в ближайший год»,— резюмирует она.

«Кадровая ситуация в логистике сегодня отражает общее укрепление и рост отрасли, которая становится одним из ключевых драйверов экономики. Логистика активно развивается благодаря расширению внутренней торговли, росту электронной коммерции и модернизации транспортной инфраструктуры. Это естественным образом повышает спрос на квалифицированных специалистов — от водителей и операторов складов до IT-аналитиков, специалистов по управлению цепями поставок и экспертов по цифровым платформам»,— рассуждает Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС».

Эксперты сходятся во мнении, что конъюнктура формирует «рынок соискателя», где конкуренция за лучшие кадры растет. В то же время, как указывает Алена Дмитриева, заместитель генерального директора по работе с персоналом АО «Порт Карго Сервис», ситуация на кадровом рынке неоднородна и присутствует следующая тенденция: «Мы видим, что не все компании отрасли справляются со сложной ситуацией на рынке и уходят из бизнеса. Это неизбежно освобождает определенное количество кадров. В то же время есть не так много профессиональных, сильных сотрудников с узкоспециализированным опытом, например, в морском фрахте. За такие кадры компании конкурируют».

Дополнительным вызовом стало ужесточение миграционной политики. «С февраля 2025 года в России действуют новые законодательные нормы для трудовых мигрантов. Параллельно регионы получили право вводить временные ограничения на использование иностранной рабочей силы»,— комментирует Татьяна Корнеева, директор по персоналу компании «Курьер Сервис Экспресс».

Стимул — не только высокие зарплаты

Сфера транспорта и логистики по итогам третьего квартала 2025 года демонстрирует наибольшие средние зарплатные предложения на рынке — 96,6 тыс. рублей в месяц, опережая строительство (94,4 тыс. рублей) и агропром (91,6 тыс. рублей), свидетельствуют данные сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

При этом внутриотраслевая статистика hh.ru в СЗФО показывает, что непосредственно транспорт и логистика занимают лишь пятую позицию (106,3 тыс. рублей), уступая менеджменту (144,2 тыс. рублей) и стратегическому консалтингу (127,6 тыс. рублей).

Запросы соискателей остаются консервативными: ожидаемый заработок в логистике СЗФО составляет 80 тыс. рублей, что на 24% ниже медианного предложения работодателей (98,8 тыс. рублей), отмечает госпожа Сахарова.

«Рынок труда окончательно сместился в пользу соискателей. Кандидаты выбирают работодателей, предлагающих более высокую оплату, где решающую роль могут играть даже несколько тысяч рублей. За последний год зарплаты "синих воротничков" выросли на 15–20%, а у курьеров или складских работников — на 25–40%. Помимо денег, на выбор места работы влияют условия труда, стабильность компании и социальные гарантии»,— констатирует госпожа Корнеева.

Надежда Комиссарова, директор по персоналу фулфилмент-оператора «Бета ПРО», обращает внимание, что работодатели сильно повышают зарплату там, где ситуация с персоналом совсем патовая. «Но все-таки соискатели, помимо оплаты, смотрят еще и на другие факторы. В связи с этим уровень зарплат, конечно, продолжает расти, хотя уже и не такими темпами»,— подчеркивает эксперт.

Работодатели вынуждены использовать комплексный подход для привлечения кадров. «Компании уже давно не могут считать своим конкурентным преимуществом только оклад выше рынка»,— думает госпожа Дмитриева. Эффективность показывают реферальные программы, целевая реклама и сотрудничество с колледжами, подтверждает госпожа Шиповалова.

«Все чаще работодатели внедряют программы повышения квалификации, сотрудничество с вузами и отраслевыми центрами, развивая кадровый резерв внутри компании»,— добавляет госпожа Горелкина.

Параллельно меняются и требования к компетенциям. «Работодатели все сильнее ценят адаптивность, готовность к работе в динамичных условиях с применением цифровых инструментов»,— указывает Алексей Шаповалов, основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama. Особый дефицит отмечается в сегменте специалистов по международным перевозкам и таможенному оформлению.

«Для восполнения нехватки штатного персонала мы обращаемся к сотрудникам на аутсорсе, это особенно помогает в период пиковых нагрузок»,— добавляет госпожа Комиссарова.

С запросом на новые скиллы

Основной проблемой отрасли остается несоответствие требований работодателей и ожиданий соискателей. «Вероятно, многие соискатели не обладают достаточными навыками, необходимыми работодателям, кроме того, некоторые кандидаты могут считать сферу недостаточно привлекательной из-за графика и условий работы»,— констатирует Юлия Сахарова. По ее словам, работодатели в логистике СЗФО наиболее требовательны к гибким навыкам: ответственности, командной работе и пунктуальности. Среди профессиональных компетенций востребованы знание складского учета, приемки грузов и устройства автомобилей. При этом 99% компаний не рассматривают удаленный формат, хотя 11% готовы обсуждать гибкий график, а 65% открыты к кандидатам без опыта.

Ответом на кадровый дефицит становится активная цифровизация. «Одним из путей исправления сложившейся ситуации является цифровизация и автоматизация, роботизация процессов на современном складе»,— отмечает Динара Васьбиева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

По словам Анастасии Горелкиной, современные технологии формируют новый образ профессии, повышая ее привлекательность для молодых специалистов.

«Рост затрат на рабочую силу стимулирует бизнес к пересмотру внутренних процессов, автоматизации и роботизации»,— подтверждает Татьяна Корнеева. Логистические операторы, стремясь сохранить качество сервиса, активно инвестируют в оптимизацию процессов, формирование кадрового резерва и комплексные программы мотивации, предлагая стабильность и гарантированные выплаты. Таким образом, отрасль стоит перед необходимостью структурных изменений, где технологическая модернизация и эффективное управление персоналом становятся залогом устойчивого развития в условиях перманентного кадрового дефицита, резюмирует эксперт.

Алиса Мальцева