Логистический штурвал

Сфера транспорта и логистики демонстрирует трансформацию операционных моделей, где на смену традиционным подходам приходят новые решения. Три взаимосвязанные тенденции определяют развитие отрасли: растущий спрос на перевозки выделенным транспортом, переход к гибким моделям использования автопарка и активная цифровизация. При этом сохраняющийся кадровый дефицит, особенно ощутимый в сегменте квалифицированных водителей и складских специалистов, продолжает влиять на операционную деятельность компаний и структуру их затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На фоне устойчивого роста промышленного производства и перетока грузов с железной дороги на автомобильный транспорт наблюдается значительный рост популярности перевозок выделенным транспортом. Бизнес все чаще предпочитает гарантированные поставки с фиксированной стоимостью, что позволяет точнее планировать бюджеты и сроки доставки. Эта тенденция особенно заметна в сегменте среднего и крупного бизнеса, где стабильность цепочек поставок становится критически важным конкурентным преимуществом.

Параллельно происходит активное внедрение гибких моделей использования транспорта, где классическая схема владения автопарком постепенно уступает место аренде и подписке, особенно в сегменте малотоннажных перевозок. Сервисы каршеринга фиксируют рост спроса на аренду грузового транспорта в b2b-сегменте на 80% во втором квартале 2025 года, что позволяет компаниям оперативно масштабировать логистические мощности без капитальных затрат.

Значимым трендом остается цифровизация, где внедрение современных технологий управления транспортом и складскими комплексами позволяет оптимизировать маршруты и повысить эффективность использования ресурсов.

Алла Михеенко, редактор Review «Транспорт»