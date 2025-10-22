Прорезавшийся в нос пациента зуб «мудрости» удалили врачи в Удмуртии

Врачи помогли жителю Удмуртии с редкой патологией – его зуб «мудрости» прорезался в правую верхнечелюстную (гайморову) пазуху носа, что вызвало стойкое нарушение дыхания пациента. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Испытывая долговременные проблемы с носовым дыханием и опробовав консервативные методы лечения, пациент обратился в оториноларингологическое отделение Первой республиканской клинической больницы (РКБ). Редкая патология была выявлена методом спиральной компьютерной томографии. Врачи РКБ успешно провели хирургическую операцию (гайморотомию) и последующую восстановительную коррекцию — дыхание пациента удалось полностью восстановить.