В Ярославской области введут новые правила работы летних веранд

В Ярославской области с 1 марта 2026 года начнут действовать единые требования к организации летних веранд предприятий общественного питания, которые продают алкоголь. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Такие объекты будут работать с 15 апреля по 15 октября. Летнюю веранду можно будет размещать на землях, которые находятся в собственности, аренде или на иных законных основаниях у владельца лицензии. На входе необходима информация о наименовании владельца лицензии, адресе, типе предприятия и режиме работы.

Границы летних веранд должны иметь декоративное ограждение и содержать места для отдыха посетителей. При этом площадь сезонной площадки не может превышать площадь основного зала. Летнюю веранду нужно разместить не дальше 10 метров от входа в заведение.

Алла Чижова