Бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем

Министерство обороны России сообщило о плановом полете бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Балтийского моря, передает «РИА Новости». Полет прошел в соответствии с международными нормами.

По информации Минобороны, на некоторых участках маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств. Это обычная практика для полетов в нейтральных зонах.

В министерстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

