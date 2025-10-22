Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Александру Жигалкину

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру и режиссеру Александру Жигалкину звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Господину Жигалкину присвоили звание «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», следует из документа. В нем указано, что Александр Жигалкин занимает должность директора-распорядителя регионального общественного фонда помощи театральным деятелям «Центральный Дом Актера им. А. А. Яблочкиной» в Москве.

Александр Жигалкин родился в Москве в 1968 году. В 1992 году он окончил актерский факультет Театрального училища имени Бориса Щукина. Среди проектов, по которым известен господин Жигалкин — шоу «6 кадров», а также сериалы «Папины дочки» и «Воронины». В этих проектах он участвовал и как режиссер, и как актер.