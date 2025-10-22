Погибших на СВО сержанта штурмовой роты и матроса похоронили в Удмуртии

Похороны участников специальной военной операции 22 октября прошли в двух районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщили администрации муниципалитетов.

В Дебесском районе простились с сержантом Андреем К., проходившим военную службу в должности стрелка-сапера штурмовой роты. В Кезском районе в последний путь проводили матроса Алексея Т.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.