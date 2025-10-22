Питбайкер из Кстова пойдет под суд за спил 16 деревьев ради полосы препятствий

Жителя Кстова обвинили в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). По данным следствия, он спилил 16 деревьев, чтобы сделать из них полосу препятствий для своего питбайка, сообщили в нижегородском управлении МВД.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В конце сентября в полицию обратился лесничий. Он рассказал, что во время обхода обнаружил незаконно срубленные дуб, клен, липу, осину и 12 берез. Ущерб оценивается более чем в 2,5 млн руб.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 26-летний кстовчанин. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Елена Ковалева