Умерла режиссер Наталья Овчинникова

Член Союза кинематографистов России, режиссер Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщили сегодня ее коллеги. Режиссер умерла 19 октября.

«Не стало нашего друга и коллеги», — сообщили в Союзе кинематографистов. Причины смерти не приводятся.

Наталья Овчинникова окончила киноведческий факультет ВГИК. С начала 1970-х работала на «Мосфильме» помощником режиссера, ассистентом, вторым режиссером. Сотрудничала с известными постановщиками, в том числе с Эльдаром Рязановым (в фильме «Старики-разбойники»), Роланом Быковым («Чучело»), Светланой Дружининой («Принцесса цирка»), Владимиром Меньшовым («Москва слезам не верит»).