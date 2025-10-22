В Астраханской области инвалидам массово предлагают работать в продажах

В России увеличивается количество вакансий для людей с инвалидностью. По данным hh.ru, с января по сентябрь 2025 года на платформе было размещено более 300 тыс. предложений для соискателей с ограниченными возможностями. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Опрос показал, что лишь 9% респондентов работают с коллегами с инвалидностью, 76% таких коллег не имеют. Только 4% опрошенных сами являются сотрудниками с ограниченными возможностями. Наибольшая доля сотрудников с инвалидностью зафиксирована в Дальневосточном (15%) и Сибирском (13%) федеральных округах. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12%.

В Астраханской области работодатели предложили более 1,2 тыс. вакансий для людей с инвалидностью. Наибольшее количество вакансий было в сфере продаж (более 9,5 тыс. с медианной зарплатой 50,6 тыс. руб.), транспорте (более 5,3 тыс. со средним доходом 147,5 тыс. руб.) и домашнем персонале (более 5,1 тыс. с зарплатой 147,6 тыс. руб).

Нина Шевченко