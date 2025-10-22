Избиратель должен быть един

Рабочая группа при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ выявила один подтвержденный случай двойного голосования в ходе сентябрьских выборов. Об этом на заседании комиссии 22 октября сообщил член ЦИКа Антон Лопатин. Инцидент произошел в Липецкой области и не был связан с механизмом «Мобильный избиратель», который чаще всего используют, чтобы продемонстрировать неустойчивость избирательной системы к «взлому». Однако больше всего членов ЦИКа возмутило, что из-за одного нарушения аннулировали почти три сотни бюллетеней.

Для начала Антон Лопатин напомнил, что рабочая группа по контролю за однократностью голосования традиционно проводит в регионах, где применяется механизм «Мобильный избиратель», проверку всех случаев, когда гражданин подал заявление о голосовании по месту пребывания, а потом вернулся на свой «родной» участок.

«Мы проверили данные по 415 избирателям и 399 участковым комиссиям в 38 субъектах России. Случаев неоднократного голосования по механизму "Мобильный избиратель" не выявлено»,— доложил член комиссии. Но одновременно, добавил он, ЦИК проводит мониторинг сообщений о возможных нарушениях, которые появляются в СМИ и в соцсетях, и как раз в ходе такого мониторинга было выявлено два инцидента.

Первый — в Орловской области , где факт двойного голосования не подтвердился: избиратель просто заменил испорченный бюллетень в установленном порядке.

, где факт двойного голосования не подтвердился: избиратель просто заменил испорченный бюллетень в установленном порядке. Второй случай произошел в Липецкой области, где женщина проголосовала дважды — сначала по своему паспорту, а затем по чужому, переданному ей знакомой.

Как следует из сообщений местных СМИ, инцидент случился на участке в селе Хлевное, нарушение было зафиксировано наблюдателями. Постановлением мирового судьи и дважды проголосовавшую избирательницу, и выдавшую ей бюллетень женщину (члена участковой комиссии) привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. руб.

Из письменных объяснений обладательницы второго паспорта следовало, что она сама попросила знакомую проголосовать от ее имени, поскольку является инвалидом и не может самостоятельно посетить участок. А член избиркома утверждала, что не поднимала глаз от документов и поэтому не заметила подмены.

По решению территориального избиркома 296 бюллетеней на этом участке были признаны недействительными, проинформировал господин Лопатин, а нарушительница была выведена из состава комиссии. Рабочая группа продолжает мониторинг, но механизм «Мобильный избиратель» полностью под контролем и каких-либо случаев двойного голосования не выявлено, заверил Антон Лопатин.

Члена ЦИКа Бориса Эбзеева возмутил тот факт, что из-за одного грубого нарушения дисквалифицировали более 200 бюллетеней.

«Насколько разумно, рационально подобное явление? Почему не по всей области аннулировали результаты голосования?» — саркастически поинтересовался он. Юридической службе ЦИКа следует предложить некое решение этой проблемы, настаивал господин Эбзеев. «Потому что якобы во имя установления справедливости мы по существу попрали сам механизм реализации активного избирательного права более чем двумя сотнями избирателей»,— горячился член ЦИКа и бывший судья Конституционного суда.

Позицию коллеги поддержал зампред ЦИКа Николай Булаев. Вопрос неоднократно обсуждался, и ответ на него очевиден, заявил он: одно дело, когда масштабы нарушения невозможно определить, и совсем другое — если понятно, что лишь один из 296 бюллетеней попал в ящик неправомерно. «Конечно, хоронить точку зрения такого количества избирателей вряд ли стоит»,— согласился зампред ЦИКа, предложив обсудить вопрос отдельно. Возможно, соответствующие поправки к закону уже и есть, добавил он.

Действительно, комиссии и сейчас вправе игнорировать нарушения, если сочтут, что они не повлияли на итоговый результат, подтверждает электоральный юрист Олег Захаров. Но вопрос решается голосованием, и четких критериев для такого решения в законе не определено. Поэтому смена парадигмы теоретически возможна даже без внесения изменений в нормативную базу, полагает эксперт. Но это очень опасная практика, предупреждает господин Захаров, ведь далеко не всегда результаты нарушений можно зафиксировать и точно посчитать, и иногда уже само их наличие не позволяет считать полученные итоги голосования адекватными.

Анастасия Корня