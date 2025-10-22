Мелони призвала уважать закон при использовании активов РФ для помощи Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине нужно уважать международное право.

«Необходимо уважать международное право, верховенство закона, защищать финансовую стабильность», — сказала премьер (цитата по ТАСС).

Во время выступления в парламенте она также подтвердила приверженность политике по оказанию помощи Украине. При этом госпожа Мелони подчеркнула, что Италия не рассматривает вопрос об участии своих военнослужащих в боевых действиях.