Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мелони призвала уважать закон при использовании активов РФ для помощи Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине нужно уважать международное право.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Фото: Remo Casilli / Reuters

«Необходимо уважать международное право, верховенство закона, защищать финансовую стабильность», — сказала премьер (цитата по ТАСС).

Во время выступления в парламенте она также подтвердила приверженность политике по оказанию помощи Украине. При этом госпожа Мелони подчеркнула, что Италия не рассматривает вопрос об участии своих военнослужащих в боевых действиях.

Новости компаний Все