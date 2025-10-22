В Петербурге и Ленобласти начал снижаться уровень сезонной заболеваемости

В Санкт-Петербурге за четыре недели снизилась сезонная заболеваемость на 12,2%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга и Ленобласти Ирина Катаева. При этом заболеваемость среди детей растет.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе отчитались сотрудники ведомства и комитетов по здравоохранению в Петербурге и Ленобласти. Как сообщила госпожа Катаева, болеющих петербуржцев за последний месяц стало на 12,2% меньше. Основные причины заболеваемости в регионе — коронавирус, ОРВИ и парагрипп. При этом среди детей 7-14 лет зафиксирован рост сезонной заболеваемости, плюс 10% за последние четыре недели.

В Ленинградской области ситуация похожая, сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог местного комздрава Елена Харькова. По ее словам, за тот же период болеющих жителей области стало на 13,4% меньше. Оба региона готовятся к сезону гриппа, который начинается ближе к зиме. До конца месяца в Петербурге и Ленобласти будут работать передвижные прививочные пункты. Приоритетно ведомства надеются увеличить процент вакцинированного населения в группах риска, среди беременных, призывников, медработников, работников школ и транспорта.

На данный момент в Петербурге привито 35,3% населения, более половины от рекомендованного уровня. При этом взрослых привито больше, чем детей — 48,4% против 32,6%. В Ленобласти ситуация с прививками отличается. Вакцинировано 28,2% населения, это 50% среди всех детей и 24% среди взрослых.

Полина Пучкова