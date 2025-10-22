В Самаре в следующем году пройдет фестиваль рэпа «Крылья»

В Самаре в 2026 году планируется провести первый всероссийский фестиваль рэпа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ТАСС на форуме «Сделано в России».

По словам губернатора, на фестивале «Крылья» будут представлены ведущие рэп-артисты, «которые про доброе», а «не про то, с чем обычно ассоциируется эта музыка».

«На самом деле эта музыка — это поэзия современная, наложенная на красивые лиричные биты»,— сказал Вячеслав Федорищев.

В своем Telegram-канале глава региона, до того, как окончательно перейти в Max, публиковал рэп-музыку собственного сочинения.

Сабрина Самедова