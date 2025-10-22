Сенаторы одобрили закон о передаче уголовных дел россиян за границу

Совет Федерации одобрил закон, по которому Генпрокуратура сможет направлять материалы уголовных дел за границу. Это необходимо, чтобы иностранные государства могли судить россиян по собственным законам.

Сейчас уголовно-процессуальный кодекс не позволяет российскому надзорному ведомству передавать за рубеж оригиналы материалов по уголовным делам россиян — только копии. Как указывают авторы законопроекта в пояснительной записке, этого недостаточно «для многих зарубежных стран».

Инициатива нацелена на граждан РФ, находящихся в странах, которые отказывают России в экстрадиции. При этом, как указано в пояснительной записке, иностранные государства часто подтверждают готовность осуществить самостоятельное уголовное преследование российских преступников. В частности, это касается общеуголовных преступлений тяжкого и особо тяжкого характера, сообразно международному принципу «или выдай, или суди».

Степан Мельчаков