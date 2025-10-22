Более 2 тыс. разделяющих традиционные ценности иностранцев подали заявления на проживание в РФ

Более 2,2 тыс. иностранцев подали заявление на получение разрешения на временное проживание в России по упрощенной схеме для разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Такая возможность предусмотрена указом президента Владимира Путина, подписанном в августе 2024 года.

Согласно указу, иностранцы, которые выступают против навязывания «деструктивных неолиберальных идеологических установок» в своей родной стране и поддерживают российские ценности, могут переехать в Россию в упрощенном порядке. Документ дает таким иностранцам право получить разрешение на временное проживание в стране без подтверждения владения русским языком, а также знания истории России и основ законодательства РФ.

В октябре МВД сообщало, что с начала 2025 года гражданство по такой схеме получили 344 иностранных гражданина. Также с начала года 3 тыс. иностранцев получили разрешение на временное проживание, из них 2 тыс. — в связи с обучением в московских вузах.

Полина Мотызлевская