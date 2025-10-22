На трех станциях самарского метро предложили сделать транспортно-пересадочные узлы

Чиновники предложили жителям Самары пройти анонимный опрос на тему строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на трех станциях метрополитена. Информация размещена на официальной странице регионального минстроя в соцсети «ВКонтакте».

ТПУ могут появиться на станции Кировская, Московская и Российская. Также планируется построить переход со станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги в вестибюль №1 станции метро Кировская и сделать сходы на Московской. А на станции «Гагаринская» предполагается построить второй вестибюль, чтобы распределить потоки пассажиров и сделать поездки комфортнее. Опрос на эту тему также можно пройти на странице областного минстроя в соцсети «ВКонтакте».

Георгий Портнов