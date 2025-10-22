Самарский губернатор сообщил, что в регионе тестируют беспилотное аэротакси

В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси, которое в будущем может соединить крупнейшие города региона. Об этом сообщил ТАСС губернатор Вячеслав Федорищев на форуме РЭЦ «Сделано в России», добавив, что «летал на нем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, новый вид транспорта может сократить время в пути между Самарой и Тольятти с 1,5-2 ч до 20 мин. Господин Федорищев отметил, что аэротакси будут летать над Волгой и национальным парком «Самарская Лука», что добавит привлекательности для туристов и бизнес-путешественников. Стоимость одного аэротакси оценивается в около 50 млн руб., но губернатор уверен, что здесь имеет место «колоссальная добавленная стоимость,» и что этот проект принесет значительный экономический эффект, объединяя Самару, Тольятти и Сызрань в единое экономическое пространство.

В 2025 году в регионе также начался эксперимент по беспилотной доставке грузов. В течение года планируется провести более 24 тыс. экспериментальных полетов. Федорищев сообщил, что стоимость такой доставки пока на 15% выше курьерской, но с увеличением объемов ожидается экономический эффект. Это позволит перевести в реальный сектор экономики до 80% курьеров. Самарская область при этом планирует начать экспорт услуг, связанных с использованием беспилотников в сельском хозяйстве

Андрей Сазонов