Медаль за производительность и эффективность учредили в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о новой медали «За производительность и эффективность». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Медалью планируется награждать россиян, постоянно проживающих в Нижегородской области, за особые заслуги по внедрению технологий эффективного управления, достижения в рациональной организации труда, повышение эффективности работы госорганов, муниципальных органов, а также подведомственных организаций, отмечается в документе.

Награждаемый должен иметь трудовой стаж не менее трех лет по основному месту работы и не менее трех проектов, реализованных на принципах бережливого производства. Ежегодно планируется награждать не более 100 человек.

Медаль будет настольной и латунной. На лицевой стороне планируется изобразить символ бережливых технологий в виде шестеренок, расположенных одна за другой, с оленем на переднем плане и надписью «За производительность и эффективность». Также награждаемым вручат лацканный вариант медали с тонированной краской, имитирующей бронзу.

Владимир Зубарев