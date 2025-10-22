27% ижевчан назвали работу главным источником дохода при выходе на пенсию
Более четверти ижевчан назвали работу главным источником дохода после выхода на пенсию. Такие данные следуют из опроса портала SuperJob среди экономически активных пользователей ресурса в октябре 2025 года.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно исследованию, 27% ижевчан считают работу или подработку главным источником дохода в пенсионном возрасте, на государственную пенсию рассчитывают 23% опрошенных, еще 14% жителей Ижевска надеются на личные сбережения.
Средства вложенные в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и помощь детей, как основные источники дохода, ижевчане практически не рассматривают — 2% и 1% респондентов соответственно.
Женщины чаще мужчин рассчитывают на госпенсию и работу, представители сильного пола – на личные сбережения и средства НПФ.
Надежда на государственную поддержку и работу до старости выше среди возрастных ижевчан (старше 45 лет), среди них доля респондентов, выбравших такие источники дохода, составляет 30 и 36% соответственно. Молодежь (до 35 лет), напротив, планирует накопить и сохранить личные сбережения – такой вариант выбрали 21% молодых ижевчан, против всего 6% среди жителей за 45 лет.
Кроме того, на госпенсию и работу чаще рассчитывают респонденты с высшим образованием – 24 и 34% соответственно. Доля опрошенных, рассчитывающих на государство, также выше среди ижевчан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%), среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. ежемесячно, более популярна ставка на личные накопления (18%).