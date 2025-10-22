В Астраханской области ограничили наценку на базовые продукты

В Астраханской области зафиксировано снижение цен на базовые продукты питания. Это стало темой обсуждения на совещании по ценообразованию, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона сообщил, что 13 региональных компаний и крупные торговые сети соблюдают соглашение о стабилизации цен, ограничив наценку на социально важные товары. Решение направлено на поддержание доступности продуктов для населения.

Согласно данным мониторинга, с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го цены на куриные яйца снизились на 37%, репчатый лук подешевел на 17%, картофель и капуста — на 27%. Министр промышленности, торговли и энергетики Виталий Щепин отметил, что эти изменения соответствуют сезонным тенденциям и находятся на уровне общероссийских показателей.

В регионе открылись ярмарки и торговые площадки, где местные предприниматели могут напрямую продавать свою продукцию жителям. Господин Бабушкин поручил продолжать еженедельный мониторинг цен и отслеживать потребительскую активность для своевременного реагирования на изменения рынка.

Нина Шевченко