Минтранс Ростовской области планирует купить суда для рейсов в Керчь и Ялту

Минтранс Ростовской области заявил о необходимости приобрести пассажирские суда для организации маршрутов на юг, включая Крым — в Керчь и Ялту. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова на заседании Заксобрания.

По словам чиновницы, ведомство также рассматривает возможность запуска водного пассажирского сообщения до Ейска, Анапы и Мариуполя. Для обслуживания этих направлений требуются два теплохода на подводных крыльях «Метеор М». Каждый стоит 1,5 млрд руб., общая сумма составляет 3 млрд руб.

Кроме того, области необходим еще минимум один «Валдай 45Р» для возобновления маршрутов по Северному Донцу от Усть-Донецка до Каменска.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2026 году Ростов ожидает получить новый «Метеор 120Р», за который по льготному лизингу заплатили 520 млн руб. Судно будет курсировать из Ростова в Таганрог и Романовскую через несколько населенных пунктов.

Речными пассажирскими перевозками в регионе занимается Судоходная пассажирская компания «Дон», созданная в 2023 году. Сейчас компания эксплуатирует три пассажирских судна: два «Валдая» и один «Метеор». Единственным владельцем организации является минтранс Ростовской области.

Валентина Любашенко