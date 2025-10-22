На сайтах ярославских вузов нашли ссылки на нежелательные организации

В Кировский районный суд Ярославля поступили постановления прокуратуры о возбуждении в отношении должностных лиц трех образовательных организаций дел по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как пояснили в пресс-службе, на сайтах Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова и Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского были размещены ссылки на интернет-ресурсы нежелательных иностранных и международных организаций. «Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц»,— добавили в суде.

Наказание ст. 20.33 КоАП РФ для должностных лиц — штраф от 20 до 50 тыс. руб. Даты заседаний пока не назначили.

Алла Чижова