Нападение на палатки в Белграде приравняли к теракту

В центре Белграда 22 октября произошел инцидент, который может иметь серьезные последствия для дальнейшего развития ситуации в Сербии. В палаточном лагере сторонников властей, который уже более полугода назад появился в парке между парламентом страны и администрацией президента, произошел пожар и стрельба, в результате один человек ранен, а мужчина, совершивший нападение, арестован. Президент Сербии Александр Вучич назвал случившееся терактом и фактически возложил ответственность за него на протестующих почти год оппозицию и студентов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в палаточном лагере сторонников властей в Белграде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Пожар в палаточном лагере сторонников властей в Белграде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Нападение на палаточный лагерь сторонников властей в центре Белграда было совершено между десятью и одиннадцатью утра по местному времени. В лагере возник пожар, раздались звуки выстрелов. Как выяснили прибывшие на место инцидента полицейские и сотрудники спецслужб, 70-летний мужчина поджег с помощью газового баллона несколько палаток и ранил из пистолета в ногу одного из находившихся в лагере.

Раненого доставили в больницу, а нападавшего Владана Анджелковича арестовали.

Палаточный лагерь сторонников властей появился в Пионерском парке Белграда, между парламентом страны и администрацией президента, в середине марта, за три дня до массовой акции протеста студентов и оппозиции, которая собрала, по разным оценкам, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. С тех пор лагерь постоянно охраняет полиция, а вокруг него во время чуть ли не каждой демонстрации в сербской столице происходят столкновения сторонников и противников властей. Однако столь серьезного инцидента возле лагеря до сих пор не было.

После появления сообщений о случившемся президент Сербии Александр Вучич прервал все запланированные на среду мероприятия и выступил с экстренным обращением к нации. «Сегодня перед парламентом Сербии совершен теракт, ужасное нападение на других лиц и имущество»,— квалифицировал случившееся глава государства. Он продемонстрировал видеоснимки инцидента, а также признание на камеру задержанного, который заявил, что открыл стрельбу в лагере сторонников властей, поскольку их палатки в центре столицы его, коренного белградца, «выводят из себя».

По словам президента, «было лишь вопросом времени, когда нечто подобное произойдет», ибо палаточный лагерь сторонников властей «стал пунктом сопротивления насилию и потому многим мешал».

Александр Вучич убежден, что целью нападения было «провоцирование общей угрозы с несомненным политическим мотивом».

Таким образом, президент, по сути, возложил ответственность за инцидент на политических оппонентов — протестующих уже почти год по всей стране студентов и оппозицию, которых он и ранее не раз обвинял в попытке организовать в Сербии «цветную революцию».

Оппозиция же обвинила в инциденте власти и потребовала ликвидировать палаточный лагерь их сторонников, предупредив, что случившееся может иметь серьезные последствия для дальнейшего развития ситуации в Сербии. Оппоненты сербских властей обращают внимание на то, что серьезный инцидент в центре Белграда произошел незадолго до намеченных на 1 ноября массовых протестов по всей стране и в день, когда Европарламент принимает крайне жесткую резолюцию по Сербии, в которой впервые недвусмысленно выражает поддержку протестующим.

Геннадий Сысоев