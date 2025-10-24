Нижегородские художники о себе и о творчестве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Лена Лисица:

«Через уличное искусство я общаюсь с городом»

— Я активно занималась стрит-артом семь лет: с 2015-го до 2022 года. Сейчас делаю что-то на улице только по большому желанию и искреннему порыву, потому что стало немного скучно — я попробовала все возможные техники и методы.

Через уличное искусство я общаюсь с городом, хоть и в формате монолога. В уличной работе для меня главное — сочетание мысли, пространства и бережного отношения к своему городу. У меня есть несколько серий работ, размещенных в городе, и каждая рассказывает о своем. При этом я не вторгаюсь в городскую среду агрессивно, мои работы не бросаются в глаза.

Само по себе наличие уличных работ и высказываний художников говорит о том, что город живой, а интерес зрителей к уличному искусству — о неравнодушии и способности людей видеть за пределами заданных сценариев.

Basir:

«Важно создавать авторские художественные работы»

— В 2007–2008 годах я начал рисовать граффити на улице. Познакомившись ближе с этим видом уличного искусства, я вскоре понял, что классическое граффити меня не сильно привлекает. В 2010 году я увидел в интернете рисунки европейских художников, которые не были похожи ни на граффити, ни на стрит-арт. Не помню, чтобы тогда было такое понятие, как «антистиль». Это было странное, экспериментальное граффити, которое отличалось не только внешне, но и по духу. Оно сильно повлияло на мой вкус и дальнейший вектор развития как художника.

Рисование на улице для меня является чем-то вроде арт-терапии и способом самовыражения. К тому же приятно, что мое творчество нравится людям. В уличном рисовании для меня важна эстетическая составляющая, делать работы в просматриваемых местах и иногда связывать их с местом и людьми.

Город напоминает большую галерею, где художники размещают свое творчество, а зрителю нет необходимости оплачивать билет, чтобы посетить ее. Для развития культуры и формирования у горожан вкуса очень важно создавать авторские художественные работы, потому что в Нижнем есть много декоративно оформленных на заказ стен, отчего некоторые люди ошибочно принимают нарисованное на них за граффити или стрит-арт.

Никита Мера:

«Это редкая возможность почувствовать себя здесь и сейчас»

— Я начал рисовать на улице с 2011 года. В первую очередь считаю себя граффити-художником, хотя в последние годы и отдалился от субкультурной стороны граффити и мало слежу за происходящим в этом сообществе. Технически я использую привычные для граффити методы и инструменты, рисую баллонами на городских поверхностях, но мои работы более абстрактны и чаще не имеют цели быть замеченными и прочитанными.

Для меня рисование на улице — это творчество, способ выразить мысли и эмоции, недоступные в обычной жизни. Это потрясающе редкая возможность почувствовать себя здесь и сейчас. Улица — это универсальный холст, позволяющий привязать к месту часть себя и взаимодействовать с пространством. Получается, что для меня это скорее способ личной терапии. А что касается внешнего мира, я стараюсь, чтобы мои работы не вторгались в пространство людей, и чаще выбираю уединенные места. Мне хотелось бы, чтобы мое творчество вызывало ассоциации, побуждало зрителя включать воображение и задавать вопросы самому себе, но не являлось прямым призывом или провокацией.

Мне нравится мысль, что граффити и уличные рисунки в целом — это такой же обыденный человеческий след, как выброшенный чек, отпечаток подошвы или произнесенная речь. Это часть повседневной жизни и показатель наличия этой жизни в городе. Автор уличной работы может преследовать любые цели: донести мысль зрителю, выразить личные переживания, заработать признание единомышленников или просто развлечься. Но в любом случае своей работой он фиксирует: здесь был человек, и он что-то сделал или сказал.

Никита Nomerz:

«Для всех художников важен зритель»

— Я начал рисовать в 2005 году как граффити-райтер, подросток, который увлекался хип-хоп культурой, объединялся с друзьями в команды, и постепенно мне стало интересно работать с образами, фигурами и смыслами. Сейчас я вижу себя в целом как художника. Стрит-арт — это лишь одно из направлений, которыми я занимаюсь, а есть еще студийные работы, исследовательские проекты, печатные издания, видеопроекты. Для меня стрит-арт — это творческое самовыражение в городской среде, которое наслаивает дополнительные особенности в виде контекстов, истории места.

Мне нравится, что через уличное искусство ты разговариваешь с огромным количеством людей независимо от того, хотят они этого или нет. И этим оно и подкупает, что с твоими работами и посылами на улице сталкивается неподготовленный человек. Для всех художников важен зритель. Я стараюсь создавать работы, которые дополняют городскую среду и сочетают в себе эстетику и посыл. Чаще всего ищу заброшенные объекты, которые могут гармонично сочетать уличное искусство с архитектурой в разрушенном состоянии.

Уличные художники Нижнего Новгорода вообще порой выступают в каком-то смысле градозащитниками: их работы становятся маркерами проблематичных, но ценных для города объектов, которые нуждаются в реконструкции.

Гражданка Сердце:

«Мы гармонично взаимодействуем с историческим пространством»

— Я занимаюсь уличным искусством более трех лет. Мне нравится общаться со зрителями через знакомые предупреждающие знаки, которые мы все видим каждый день. Гражданка Сердце — это мое второе «я», она позволяет мне быть более открытой и искренней. Это девушка-призрак из шестидесятых годов XX века, и мои таблички тоже относятся к прошлому. Однажды во время прогулки по лесу меня вдохновила примитивная табличка «Берегите природу». Это была маленькая фанера с текстом синего цвета, нанесенная с помощью самодельного трафарета. Она стала отправной точкой для создания моей первой уличной работы «Звезды не воровать». Также я периодически создаю студийные работы.

Представьте себе ситуацию: вы неспешно прогуливаетесь по историческому центру города, любуясь деревянной архитектурой, или, наоборот, спешите по делам, не обращая внимания ни на что вокруг. И вдруг на стене одного из домов перед вами появляется на первый взгляд банальная табличка по типу: «Осторожно! Возможен сход снега», но при более внимательном рассмотрении под предостерегающим «Осторожно» следует стих из Библии о любви. Поздравляю — Гражданка Сердце вступила с вами в диалог, посредством предостерегающих табличек. Мои работы гармонично вписываются в городской контекст. Они неприметные и простые, но от этого не менее важные.

Никита Этогде:

«Мне нравится пробовать новое и искать свой язык»

— Первые более-менее осознанные рисунки баллончиком я начал делать примерно в 2009 году. В качестве художника я вижу себя годов с 2020-2021-го — тогда я начал больше экспериментировать, переосмыслять свое увлечение уличным рисованием. Чаще всего для воплощения своих идей я использую баллончики и валики с фасадной краской. В студийных практиках я часто выжигаю, делаю объемные объекты. Я не работаю в какой-то конкретной технике, мне нравится пробовать новое и искать свой язык.

За время обучения на архитектора я немного поменял свое отношение к уличному искусству в городской среде. Я начал шире смотреть на город, понял, что есть архитектура со своим контекстом, формами, поверхностями, которые имеют ценность. Особенно историческая архитектура. Сейчас у меня такая позиция, что граффити на чистых фасадах или исторических зданиях неуместно. Но в то же время я считаю, что все может существовать в меру и органично.