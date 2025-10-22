Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и плановый период до 2028 года.

Доходы фонда в 2026 году составят 4,712 трлн руб., в 2027 году — 5,061 трлн руб., в 2028 году — 5,419 трлн руб. Основной источник доходов — страховые взносы, доля которых будет увеличиваться.

В 2026 году страховые взносы и налоговые доходы вырастут на 429,9 млрд руб. (11,3%), в 2027 году — на 332,5 млрд руб. (7,9%), а в 2028 году — на 336 млрд руб. (7,4%). Доля страховых взносов в доходах фонда будет составлять 88,7% в 2026 году, 89% в 2027 году и 89,3% в 2028 году.

Расходы ФОМС в 2026 году составят 4,794 трлн руб., в 2027 году — 5,141 трлн руб., в 2028 году — 5,504 трлн руб. Основная статья расходов — субвенции территориальным фондам для финансирования базовой программы ОМС.

В 2026 году субвенции составят 3,992 трлн руб., в 2027 году — 4,312 трлн руб., в 2028 году — 4,629 трлн руб. Дефицит бюджета фонда в 2026 году составит 82,058 млрд руб., в 2027 году — 79,655 млрд руб., в 2028 году — 85,204 млрд руб.