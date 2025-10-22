Депутатов Заксобрания Оренбуржья будут выбирать по новой схеме

Утверждена новая схема избирательных округов для выборов депутатов Законодательного собрания Оренбургской области. Решение принято на заседании регионального парламента.

Схема включает 23 одномандатных округа, определенных на основе численности избирателей по состоянию на 1 июля 2025 года. Средняя норма представительства составит 65 253 избирателя с допустимым отклонением не более 10%. Для округов, включающих часть территории муниципальных образований, отклонение не должно превышать 20%.

Основные изменения связаны со снижением числа избирателей по сравнению с 2015 годом и изменением миграционных потоков в сторону городов. Наиболее заметные корректировки затронули Оренбург, Оренбургский район и восточную часть области. В Оренбурге добавлен новый округ, охватывающий части Ленинского и Центрального районов, а в Орске, напротив, число округов сократилось до двух.

Георгий Портнов