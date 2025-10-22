Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутатов Заксобрания Оренбуржья будут выбирать по новой схеме

Утверждена новая схема избирательных округов для выборов депутатов Законодательного собрания Оренбургской области. Решение принято на заседании регионального парламента.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Схема включает 23 одномандатных округа, определенных на основе численности избирателей по состоянию на 1 июля 2025 года. Средняя норма представительства составит 65 253 избирателя с допустимым отклонением не более 10%. Для округов, включающих часть территории муниципальных образований, отклонение не должно превышать 20%.

Основные изменения связаны со снижением числа избирателей по сравнению с 2015 годом и изменением миграционных потоков в сторону городов. Наиболее заметные корректировки затронули Оренбург, Оренбургский район и восточную часть области. В Оренбурге добавлен новый округ, охватывающий части Ленинского и Центрального районов, а в Орске, напротив, число округов сократилось до двух.

Георгий Портнов