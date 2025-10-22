Новая эра здравоохранения: от лечения к предотвращению

В ходе пленарной сессии на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2025» «Новая модель охраны здоровья — 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф обозначил ключевые тренды развития медицинских технологий.

В дискуссии также приняли участие заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Денис Логунов, Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Модерировал сессию министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Эксперты обсудили, как искусственный интеллект и данные превращаются в фундамент для построения превентивной и персонализированной медицины, которая помогает предотвращать заболевания еще до их возникновения.

По словам Германа Грефа, демографический переход приводит к тому, что старшее поколение становится самой быстрорастущей группой общества. За последние 60 лет средняя продолжительность жизни в мире выросла почти на 20 лет. И основная задача сегодня — не просто продлить жизнь, а обеспечить ее качество.

Для решения этой задачи требуется смена парадигмы: переход от реактивного здравоохранения, которое лечит уже возникшие заболевания, к проактивному подходу, где медицина предупреждает и предотвращает риски. Этот переход помогают сделать ИИ и цифровые технологии. Появление оцифрованных медицинских данных, носимых устройств и искусственного интеллекта открывает возможности для постоянного мониторинга и раннего выявления патологий задолго до их клинических проявлений.

Искусственный интеллект сегодня уже выходит на уровень универсального помощника по любым задачам. Большие языковые модели, например GigaChat, способны не только обрабатывать информацию, но и анализировать закономерности, предлагать гипотезы и участвовать в научных открытиях. ИИ может объединять данные из разных источников — от медицинских записей до генетики, — формируя новые подходы к лечению и профилактике.

Результаты внедрения ИИ в здравоохранении уже ощутимы, подчеркнул Герман Греф. Точность диагностики растет, время на постановку диагноза сокращается. ИИ помогает врачам видеть то, что раньше оставалось незамеченным. Тот факт, что ИИ проходит аккредитации по разным медицинским специальностям, демонстрирует его готовность к интеграции в реальную клиническую практику.

«Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером развития всех наук, и в первую очередь — медицины. Мы наблюдаем стремительный прогресс в создании фундаментальных мировых моделей, среди которых — наша разработка GigaChat. В медицинском направлении она соответствует всем международным бенчмаркам и успешно прошла необходимые экзамены. Количество диагностических ошибок сократилось на 30%, и это — несмотря на то, что технологии ИИ все еще находятся на ранней стадии своего развития и практического применения»,— рассказал Герман Греф.

Он добавил, что результатом общих усилий должно стать человекоцентричное здравоохранение: «Это принципиально новое качество, новая эра управления здоровьем, и к 2040 году мы туда должны прийти».

«Нам всем нужно признать неизбежность перемен, увидеть эти новые тенденции, запастись мужеством, терпением и мотивацией, чтобы действовать на основе этого понимания. Нам предстоит радикально изменить все социальные системы, которые пока очень сильно отстают от развития технологий»,— резюмировал президент Сбербанка.

Новые технологии открывают путь к созданию Agent Verse AGI-Med — экосистемы взаимодействующих ИИ-агентов. Одни помогают врачам, другие — пациентам, третьи координируют работу медицинского учреждения. Такое распределенное взаимодействие обеспечивает автономность медицины. ИИ-агенты уже доказывают свою эффективность, снижая нагрузку на врачей и ускоряя обслуживание.