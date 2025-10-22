Ярославцы перевели почти миллиард в программу долгосрочных сбережений

Жители Ярославской области за восемь месяцев этого года перевели в программу долгосрочных сбережений 960 млн руб., заключив 37,5 тыс. договоров, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Программа стартовала в России в январе 2024 года. В Ярославской области ее участниками стали 62,7 тыс. человек, которые внесли около 3,3 млрд рублей. В среднем каждый вкладчик разместил 53 тыс. рублей. Программа предлагает софинансирование государством до 36 тыс. рублей в год и налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Все средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей.

«Программа позволяет не только сохранить, но и приумножить сбережения с помощью государственной поддержки. Ярославцы все больше осознают ее важность»,— сказал министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Антон Голицын