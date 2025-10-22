В составе «Молота» произошли изменения

Один хоккеист покинул «Молот», а второй вернулся из ярославского «Локомотива». В «Молот» командирован нападающий Илья Николаев. В текущем сезоне 24-летний форвард провел шесть игр в рамках КХЛ за ярославский «Локо», в которых баллами за результативность не отметился.

В сезоне-2024/2025 хоккеист сыграл в составе «Молота» 21 матч, в которых набрал 10 (6+4) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+4», а также 11 игр за клуб КХЛ, набрав 5 (3+2) баллов за результативность и став обладателем Кубка Гагарина.

В то же время по обоюдному согласию сторон «Молот» расторг контракт с защитником Романом Романовым. Игрок пополнил состав пермской команды перед стартом сезона-2022/2023 и дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге. Суммарно за «Молот» 23-летний защитник провел 130 матчей, в которых набрал 14 (2+12) баллов за результативность при показателе полезности «+21».